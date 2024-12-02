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Суд повторно рассмотрит дело экс-посла Украины, призывавшего к ликвидации русских

В Москве суд повторно рассмотрит заочное дело экс-посла Украины Врублевского

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы повторно рассмотрит заочное уголовное дело бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего ликвидировать русских. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предварительное слушание назначено на 2 декабря в 13:00», — говорится в сообщении.

В конце августа Врублевский был заочно осужден на шесть лет лишения свободы за разжигание ненависти и вражды. В марте его объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали в РФ за слова о русских. Его также внесли в перечень экстремистов и террористов в России.

В августе 2022 года Врублевский заявил, что украинские власти пытаются расправиться над большим числом русских. После этого дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний. Позже он извинился за свои слова.

Ранее Россия объявила в международный розыск двух экс-министров Украины.

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