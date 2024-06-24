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Россия объявила в международный розыск двух экс-министров Украины

Россия объявила в международный розыск экс-министров Украины Стеця и Петренко

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Shutterstock

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу минюста Украины Павла Петренко и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця. Они были объявлены в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Бывших министров отправят под стражу на два месяца после задержания или экстрадиции в Россию. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

18 июня стало известно, что бывших замминистра обороны Украины Петра Мехеда и замначальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Бокия объявили в розыск. До этого СК РФ заочно предъявил им обвинение.

В марте Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по делу о терроризме (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

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