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В РФ идет эпидемия ВИЧ среди уязвимых категорий населения

Роспотребнадзор: в России идет эпидемия ВИЧ среди уязвимых категорий населения

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Shutterstock

В Роспотребнадзоре сообщили о распространении эпидемии ВИЧ среди уязвимых групп населения, таких как наркозависимые, представители нетрадиционной сексуальной ориентации и работники секс-индустрии. Эти группы стали реже проходить обследование на ВИЧ в России, отметил в интервью «Интерфаксу» Вадим Покровский, руководитель специализированного отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам Покровского, все больше случаев ВИЧ регистрируется также среди жителей сельских районов и в удаленных регионах.

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость ВИЧ в России за последние 10 лет снизилась на 27%, при этом объемы тестирования на вирус продолжают увеличиваться. В 2023 году было обследовано порядка 49 млн граждан.

В октябре сообщалось, что бельгийские ученые из Центра медицинских биотехнологий Гентского университета обнаружили способ, за счет которого один из иммунных белков блокирует и даже разрушает ВИЧ.

Ранее был найден способ предотвратить связанный с герпесом рак.

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