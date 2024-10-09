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Ученые нашли механизм, блокирующий герпес и ВИЧ в организме

CHM: иммунный белок MX сопособен заманивать в ловушку ВИЧ и вирус герпеса

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CDC/Dr. Erskine Palmer/Wikimedia Commons

Бельгийские ученые из Центра медицинских биотехнологий Гентского университета обнаружила способ, за счет которого один из иммунных белков блокирует и даже разрушает вирусы простого герпеса и иммунодефицита человека (ВИЧ). Исследование опубликовано в научном журнале Cell Host and Microbe (CHM).

Врожденный иммунитет человеческого организма может чувствовать и реагировать на вирусы, вырабатывая интерфероны.

Эти белки действуют как система сигнализации, которая срабатывает, когда клетка заражена вирусом. Они предупреждают окружающие клетки о вторжении и побуждают их активировать свою противовирусную защиту.

Защита включает так называемые гены, стимулируемые интерфероном, которые вырабатывают специфические белки с противовирусными свойствами.

Одним из примеров этого служит белок MX, который был открыт 60 лет назад. Он сдерживает широкий спектр вирусов, включая те, которые вызывают СПИД и герпес. До настоящего времени исследователи не знали, как именно работают противовирусные свойства MX.

Вирус герпеса или ВИЧ доставляют свой геном в ядро ​​клетки-хозяина через комплекс ядерных пор. Это необходимо вирусу для запуска его генетической программы, захвата клеточного аппарата и распространения. В результате образуются новые вирусы, которые распространяются на окружающие клетки.

В новом исследовании ученые выяснили, что белок MX управляет сборкой структур-приманок, которые имитируют комплексы ядерных пор.

«Мы заметили, что белок MX организует сборку нуклеопоринов в биомолекулярные конденсаты, безмембранные капли внутри клетки, которые действуют как отдельный отсек. Вирусы ошибочно принимают эти конденсаты за настоящую дверь в клеточное ядро ​​и попадают в ловушку или уничтожаются прокалыванием», — уточнили авторы открытия.

По словам ученых, понимание механизма открывает возможность для создания новых методов противовирусной терапии.

Ранее исследователи выяснили, что доступный препарат от диабета оказался эффективен против ВИЧ.

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