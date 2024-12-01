В России заявили о снижении заболеваемости ВИЧ

Заболеваемость ВИЧ в России за последние 10 лет снизилась на 27%, при этом объемы тестирования на вирус продолжают увеличиваться. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«За последние 10 лет в Российской Федерации отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 27,1%», — говорится в публикации.

По данным ведомства, в России практически исключен риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку благодаря системно принимаемым мерам. Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, более чем у 99% детей, которые были рождены от ВИЧ-инфицированных матерей, не выявляется эта инфекция.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в настоящее время по всей стране продолжается наращивание масштабов программы тестирования на ВИЧ.

Как отмечает ведомство, в прошлом году было обследовано порядка 49 миллионов образцов крови российских граждан. Эта цифра стала на 74,8% больше по сравнению с 2014 годом. Кроме того, за первые 9 месяцев текущего года на ВИЧ обследовано 38,5 миллионов россиян, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что своевременное выявление заболевания и раннее начало лечения, инфицированные ВИЧ могут прожить долгую и здоровую жизнь и не передавать вирус партнерам половым путем.

29 ноября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что центр начал разработку технологии, с помощью которой можно будет создать вакцину от ВИЧ. По словам эксперта, уже есть определенные успехи, в частности, специалисты научились создавать антигены, которые стимулируют организм вырабатывать антитела к возбудителям инфекции.

Ранее Мурашко сообщил, что в России заболеваемость ВИЧ и СПИД достигла исторического минимума.