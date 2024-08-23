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Найден способ предотвратить связанный с герпесом рак

Science: блокировка одной молекулы может защитить от связанного с герпесом рака

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Pexels

Ученые обнаружили молекулу, которая позволяет вирусу герпеса 8-го типа проникать в клетки и размножаться, приводя к развитию рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling.

Саркома Капоши — вид рака, который развивается при заражении герпесом 8-го типа. Особенно уязвимы люди с ВИЧ/СПИД: заболевает каждый 20-й пациент.

В новом исследовании ученые выяснили, что белок KV1.3 регулирует электрический заряд на мембране, окружающей клетку. Эта молекула позволяет вирусу размножаться, скрываясь от иммунной системы.

Заблокировав KV1.3, ученые значительно снизили способность герпеса к размножению в лабораторных тестах. Нацеленные на белок препараты потенциально могут остановить распространение вируса и предотвратить рак. Сейчас эти лекарства тестируют для лечения других заболеваний, в том числе псориаза. Также в некоторых исследованиях они показали эффективность в лечении рака, вызванного с герпесом.

До этого в ВОЗ исключили возможность карантина в Европе из-за оспы обезьян.

Ранее врач рассказал, что герпес может повысить риск рака губы.

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