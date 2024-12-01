Путин подписал закон о расчетах по проектам в оборонной сфере

Президент России Владимир Путин подписал закон о расчетах по оборонным проектам. Информация об этом указана на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, все расчеты по проектам в сфере обороны и безопасности, осуществляемые по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), будут идти через Промсвязьбанк (ПСБ).

Новый закон предусматривает финансирование данного фонда с целью создания высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения, с банковским сопровождением ПСБ.

В конце ноября Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС).

Сам договор был заключен в Цхинвале 23 августа прошлого года.

В июне Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Стороны договорились о немедленном оказании военной помощи, если одна из них столкнется с вооруженной агрессией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белоусов заявил, что договор между РФ и КНДР направлен на снижение риска войны.