Путин подписал закон о ратификации договора о военном сотрудничестве с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС). Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Как отмечалось в сопроводительных документах, договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.

Этим документом устанавливается порядок поставок продукции военного назначения. Каждая из сторон осуществляет поставку продукции военного назначения другой стране с такими же характеристиками и в той же комплектации, как для собственных вооруженных сил.

Сам договор был подписан в Цхинвале 23 августа прошлого года.

В июне Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем сотрудничестве, который не исключает военно-технического взаимодействия.

Как сообщал Reuters, Россия якобы собиралась расширить сотрудничество с Северной Кореей на фоне растущей поддержки Украины со стороны Запада.

Каким могло бы быть сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной сфере — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с еще одной африканской страной.