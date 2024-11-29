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Белоусов заявил, что договор между РФ и КНДР направлен на снижение риска войны

Белоусов: договор с КНДР нужен для снижения риска войны в Северо-Восточной Азии

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров со своим северокорейским коллегой Но Гван Чхолем в Пхеньяне, передает РИА Новости.

«Снизить риск рецидива войны на полуострове», — сказал Белоусов, добавив, что соглашение также должно заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности и внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в Северо-Восточной Азии.

По его словам, встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировала «высочайший уровень взаимного доверия», а также стремление к дальнейшему расширению сотрудничества в условиях сложной обстановки в мире.

11 ноября КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Согласно четвертой статье договора, в случае, если одна из сторон окажется втянута в войну в результате вооруженного нападения, вторая сторона обязуется предоставить ей военную поддержку.

Ранее в Китае забеспокоились из-за сближения России и КНДР.

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