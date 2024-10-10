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Энергетик оценил готовность Украины к отопительному сезону

Энергетик Юшков: Украина более-менее готова к отопительному сезону

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Depositphotos

В настоящее время Украина более-менее готова к предстоящему отопительному сезону за счет падения потребления. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

«У Украины сейчас, по-моему, чуть больше десяти миллиардов кубов газа в ПХГ. С одной стороны, это мало. Раньше они входили в отопительный сезон где-то с 17-18 миллиардами кубов. Но сейчас сложно сказать, насколько это мало для них, насколько это проблема в рамках прохождения отопительного сезона, потому что мы не знаем точных объемов потребления газа на Украине», — сказал энергетик.

Юшков отметил, что с 2022 года на Украине было уничтожено много тепловых электростанций. На этом фоне в стране упал объем потребления и запасов газа.

Наиболее неблагоприятный сценарий, по словам аналитика, настал бы, если бы наступила морозная зима. При таком развитии событий потребление газа сильно выросло. Однако из-за общего падения объемов Украина более-менее готова к отопительному сезону, подчеркнул Юшков.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все украинские тепловые электростанции уничтожены. Также страна потеряла «огромную часть» мощностей в гидроэнергетике.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что большие города замерзнуть без отопления в стране.

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