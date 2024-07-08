Экс-премьер Украины заявил, что большие города замерзнут без отопления в стране

Украинский лидер Владимир Зеленский не знает, как Украина переживет предстоящий отопительный сезон, большие города могут замерзнуть. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«У Зеленского и Ко нет понимания, как Украина пройдет отопительный сезон 2024-2025 гг. Чиновники, ответственные за проведение этих работ, в открытую заявляют, что большие города замерзнут и превратятся в ледяные могильники», - отметил он.

До этого глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что энергосистема Украины этой зимой вряд ли справится с обеспечением теплом квартир выше девятого этажа.

По словам главы совета, с наступлением холодов стоит ждать спроса на дизель-генераторы и горючее для них, что может привести к панике на рынке.

Ранее в «Укрэнерго» пообещали продолжить поставлять электричество в прифронтовые районы.