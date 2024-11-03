Аналитик спрогнозировал ситуацию с отоплением на Украине зимой

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил в разговоре с «Лентой.ру», что отопительный сезон этой зимой будет очень сложным для Украины.

Юшков отметил, что Россия нанесла серию ударов по объектам электроэнергетики страны, и не все из них удалось восстановить. По словам аналитика, Украина еще не проходила отопительный сезон с таким состоянием энергосистемы.

«Россия начала наносить удары по объектам электроэнергетики ровно после окончания отопительного сезона — видимо, имело место политическое решение, призванное избежать гуманитарных вопросов. Были повреждены, в частности, объекты топливной энергетики, где вырабатывались и тепло, и электроэнергия. Безусловно, дефицит будет», — сказал Юшков.

По его словам, энергетическая система Украины опирается на три ключевых элемента. Первый — это атомные электростанции, которые обеспечивают стабильное производство энергии в необходимых объемах. Второй — это импорт электроэнергии из Европы, однако с началом отопительного сезона в регионе и изменением погодных условий поставки могут сократиться. И третий элемент — это гидростанции, но, как отметил Юшков, их в стране не много и они были повреждены.

Аналитик отметил, что энергетический дефицит и предстоящие морозы доставят украинцам проблемы, однако не стоит считать, что «все замерзнут».

«Просто чем холоднее, тем более жесткими будут становиться графики подачи энергии. Начнут урезать промышленность, сосредотачиваться на социальных объектах, жилых домах», — сказал Юшков, добавив, что Украине удастся пройти отопительный сезон со сложностями в том случае, если Россия не будет наносить новые удары по энергосистеме страны.

В начале октября аналитик высказывал мнение, что в настоящее время Украина более-менее готова к предстоящему отопительному сезону за счет падения потребления. Он отметил, что с 2022 года в стране было уничтожено много тепловых электростанций, и на этом фоне на Украине упал объем потребления и запасов газа.

Ранее стало известно о минимальных запасах газа у Украины.