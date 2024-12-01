Дело против экс-замминистра Семенова было возбуждено по событиям 2012 года

Уголовное дело в отношении бывшего замминистра транспорта России Алексея Семенова возбудили по факту произошедшего 12 лет назад. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году», — сказал источник агентства.

В то время он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе РФ.

О задержании Семенова стало известно 30 ноября. Суд отправил его под арест на два месяца. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным РИА Новости, сумма мошенничества в его деле, предварительно, превышает 200 млн рублей.

Алексей Семенов занимал пост заместителя министра транспорта с октября 2018 года по ноябрь 2020 года, где он отвечал за цифровое развитие ведомства. Его отставка последовала через десять дней после увольнения министра транспорта Евгения Дитриха.

Ранее на Камчатке с бывшего чиновника взыскали незаконно заработанные десятки миллионов рублей.