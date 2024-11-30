Арестован бывший замглавы Минтранса Семенов

Бывший заместитель главы министерства транспорта Алексей Семенов задержан по делу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Об этом пишет издание «Известия».

В картотеке суда указано, что Семенова арестовали на два месяца, решение вступит в силу 3 декабря. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Семенов был отправлен в отставку в ноябре 2020 года. На должность замминистра был назначен 4 октября 2018 года.

Недавно Центральный районный суд Красноярска приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания и бывшего кандидата в губернаторы Красноярского края Александра Глискова. Его признали виновным в получении взятки.

Ранее на Камчатке с бывшего чиновника взыскали незаконно заработанные десятки миллионов рублей.