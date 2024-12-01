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В деле экс-замглавы Минтранса появились 200 млн рублей

РИА Новости: в деле экс-замглавы Минтранса фигурирует более 200 млн рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Сумма мошенничества в деле бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова оценивается примерно в 200 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства допустил, что она превысит 200 млн руб.

30 ноября стало известно, что Семенова арестовали на два месяца в связи с обвинением в особо крупном мошенничестве. Чиновник был задержан по делу ФГУП (федерального государственного унитарного предприятия) «ЗащитаИнфоТранс».

На должность замминистра транспорта Семенов был назначен 4 октября 2018 года, а в ноябре 2020 года его отправили в отставку.

30 ноября Басманный суд Москвы арестовал у бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова три дома и часы стоимостью 2 млн руб. Помимо предметов роскоши, мужчину лишили доступа к трем домам площадью от 138 до 358 кв. метров, квартире в Ямало-Ненецком автономном округе и земельным участкам.

Ранее банк Швейцарии обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана.

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