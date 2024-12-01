Рейсы на Кубу станут дольше из-за остановки в Каракасе

Авиарейсы из Москвы в Гавану и Варадеро временно будут выполняться с промежуточной посадкой в Каракасе для дозаправки. Это решение принято из-за нехватки авиакеросина в кубинских аэропортах, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что корректировка будет действовать с 1 по 8 декабря, чтобы сохранить программу полетов российских авиакомпаний на Кубу. В результате продолжительность перелета увеличится на пять часов в каждом направлении.

Накануне представитель Росавиации предупреждал о возможных сокращениях рейсов между Россией и Кубой. По его словам, дефицит топлива на острове подтвержден извещениями от кубинских авиационных властей.

Рейсы в Гавану и Варадеро выполняют авиакомпании «Россия» и Nordwind. Перелеты на Кубу возобновились в октябре, и российский посол Виктор Коронелли ранее выражал надежду, что они станут круглогодичными.

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