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Прямой рейс Москва — Гавана может стать круглогодичным

Посол Коронелли: надеюсь, что прямой рейс Москва — Гавана станет круглогодичным

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Shutterstock

Рейсы из Москвы в Гавану достаточно востребованы. Об этом заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли, передает ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что рейс на Кубу, который авиакомпания «Россия» возобновляет с 13 октября, сохранится на круглогодичной основе.

«Потому что все рейсы <…> по нашим наблюдениям, идут заполненными», — отметил он.

Посол напомнил, что в зимнем расписании 2023–2024 года было три рейса по маршруту Москва — Варадеро — Москва и один рейс Москва — Гавана — Москва. Но в летнем расписании был снят один рейс в Варадеро и отменен рейс в Гавану.

10 сентября стало известно, что Россия окажет дополнительную поддержку Кубе и предоставит новые кредитные линии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом. Особое внимание уделят совместной работе в рамках профильной двусторонней межправительственной комиссии.

Ранее Куба подала заявку на получение в БРИКС партнерского статуса.

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