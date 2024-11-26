Россиянам рассказали о подорожании туров в новогодние праздники

Цены на туры в период новогодних праздников выросли на 30% по некоторым направлениям. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на агрегаторы.

По данным сервиса «Слетать.ру», в числе востребованных направлений отдыха в начале января оказались Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турция. Кроме того, оказались популярны туры в Китай и Абхазию, на Шри-Ланку, Кубу и Мальдивы. Внутри страны россияне планируют поездки в Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининградскую область и в Москву.

Как рассказал директор по продукту сервиса «Купибилет» Андрей Маслак, особенно ярко выражен рост среднего чека на новогодние туры в Египет — он увеличился на 31% по сравнению с прошлым годом и составил 275,1 тыс. рублей. Также на 33% вырос средний чек на отдых в Абхазии — до 71,2 тыс. рублей.

Согласно материалу «Известий», россияне также стали больше тратить на поездки по стране в новогодние каникулы. По сравнению с прошлыми праздниками, расходы выросли на 20%. Средняя стоимость туров по регионам России составила 85 тыс. рублей.

Также заметно увеличились траты на отдых в Китае. Средняя стоимость туров в эту страну составляет 302,4 тыс. рублей, что на 29,5% больше, чем в прошлом году.

В то же время, средний чек на отдых в Турции в январе 2025 года, напротив, уменьшился на 20,4% и составил 187,3 тыс. рублей. Кроме того, снизились цены на туры в ОАЭ — в среднем они стоят около 295 тыс. рублей, что на 5,5% меньше, чем в прошлом году.

В начале ноября вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявлял, что россиянам нужно будет потратить не менее 200 тыс. рублей, чтобы отдохнуть за границей в новогодние праздники.

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