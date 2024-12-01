Названа причина плохого самочувствия подростков при облаве в клубе Москвы

Полицейские не нашли ничего запрещенного во время облавы в московском клубе Contact. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, в заведении продавали алкогольные напитки без паспорта.

«Стало плохо двум подросткам. Возможно, передоз алкоголем или наркотиками», — высказал мнение источник.

Телеканал добавил, что нескольким подросткам стало плохо из-за духоты в помещении.

Об облаве в клубе Contact на Вишневой улице стало известно вечером 30 ноября. В заведении была организована бесплатная вечеринка тех, кому больше 14 лет. Очевидцы рассказали, что в клубе были и более юные дети: они попали внутрь, после того как перевели деньги на банковскую карту охранников заведения, «предварительно заправившись на улице». Одного подростка задержали, когда он на глазах полицейских разбил бутылку с алкоголем.

Позднее появилась информация о госпитализации нескольких подростков. Согласно публикации Telegram-канала Mash, в заведении сломался лифт, посетители оказались заблокированы на втором этаже. При этом многие дети провели взаперти два часа. Многие из них жаловались на духоту и тошноту.

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