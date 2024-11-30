Рейд ОМОНа на концерт Mayot в Петербурге может быть связан с отравлением подростков

Рейд ОМОНа на концерт рэпера Mayot в Санкт-Петербурге может быть связан с отравлением двух подростков, которое произошло 22 ноября на выступлении Uglystephan, пишет Baza.

Как выяснил Telegram-канал, на прошлой неделе на концерте в клубе Base кто-то продал пострадавшим неизвестное вещество, после чего их нашли в тяжелом состоянии без сознания.

Вечером 30 ноября силовики с собаками прервали концерт рэпера Mayot сразу после начала. Как отмечал SHOT, ОМОН искал наркотики. Посетители приготовились, что их будут проверять на наличие и употребление запрещенных веществ. В клуб прекратили запускать новых гостей, ко входу в заведение пригнали автозаки.

Baza уточнил, что на выступление Mayot было продано около 1,5 тыс. билетов. Исполнитель и зрители остались на площадке в надежде на возобновление концерта.

В ночь на 30 ноября ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы. В Mono силовики нагрянули около 1:30 и начали уводить посетителей в автозаки. В Arma гостей заведения укладывали лицом в пол. При этом в первом клубе раньше проходили «тематические» вечеринки, а на вечер 30 ноября было запланировано маски-шоу. В бывшем «Мутаборе» собирались устроить вечеринку Delta. В МВД позднее объяснили, что в одном из клубов на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее в России предложили запретить сказку Пушкина за пропаганду ЛГБТ.