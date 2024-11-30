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Очевидцы заявили о госпитализации нескольких подростков на фоне облавы в клубе Москвы

Mash: нескольких подростков госпитализировали на фоне облавы в клубе Contact

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Во время облавы полиции в столичном клубе Contact несколько подростков госпитализировали с «передозом», сообщает Mash со ссылкой на очевидцев.

По их словам, правоохранители продолжают работать в заведении после прекращения вечеринки, из клуба никого не выпускают. В Contact также присутствуют медики.

Согласно публикации Telegram-канала, в заведении сломался лифт, посетители заблокированы на втором этаже. При этом многие дети провели взаперти уже два часа. Многие из них жалуются на духоту и тошноту. Им выдали ведра.

Об облаве в клубе Contact на Вишневой улице стало известно вечером 30 ноября. В заведении была организована бесплатная вечеринка тех, кому больше 14 лет. Очевидцы рассказали, что в клубе были и более юные дети: они попали внутрь, после того как перевели деньги на банковскую карту охранников заведения, «предварительно заправившись на улице». Одного подростка задержали, когда он на глазах полицейских разбил бутылку с алкоголем.

Ранее в МВД объяснили рейды на московские клубы.

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