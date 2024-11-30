Очевидцы сообщили об облаве полиции в московском клубе Contact

Полицейские устроили облаву на подростков в столичном клубе Contact на Вишневой улице, пишет Mash.

Как узнал Telegram-канал, в заведении была организована бесплатная вечеринка тех, кому больше 14 лет.

По словам очевидцев, в клубе есть и более юные дети: они попали внутрь, после того как перевели деньги на банковскую карту охранников заведения, «предварительно заправившись на улице». Одного подростка задержали, когда он на глазах полицейских разбил бутылку с алкоголем.

Этим же вечером в Петербурге силовики с собаками прервали концерт рэпера Mayot сразу после начала. Как отмечал SHOT, ОМОН искал наркотики. Посетители приготовились, что их будут проверять на наличие и употребление запрещенных веществ. В клуб прекратили запускать новых гостей, ко входу в заведение пригнали автозаки. Telegram-канал Baza выяснил, что проверка может быть связана с отравлением двух подростков, которое произошло в этом заведении на прошлой неделе на выступлении Uglystephan: кто-то продал пострадавшим неизвестное вещество, после чего их нашли в тяжелом состоянии без сознания.

Ранее в МВД объяснили рейды на московские клубы.