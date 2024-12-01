Спецназ в Тбилиси взял под полный контроль площадь перед парламентом

Спецназ Грузии разогнал протестующих на площади перед парламентом в Тбилиси и взял ее под полный контроль. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, до разгона сотрудники МВД пустили на проспект Руставели, где находится парламент, большое количество слезоточивого газа, из-за чего митингующие быстро разбежались.

Как передает ТАСС, сейчас ситуация остается напряженной на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в МВД пригрозили протестующим «всеми возможными мерами» остановить митинг в Тбилиси.