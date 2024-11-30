На фоне протестов подал в отставку четвертый посол Грузии

Посол Грузии в США Давид Залкалиани решил оставить пост после решения властей отложить переговоры о вступлении республики в Евросоюз, передает телеканал «Формула» со ссылкой на источник в МИД.

По его словам, подал в отставку и заместитель главы внешнеполитического ведомства республики Теймураз Джанджалия.

Об уходе со своих постов до этого сообщили грузинские послы в Болгарии, Нидерландах Отар Бердзенишвили и Давид Соломония, а также исполняющий обязанности посла в Италии Ираклий Векуа.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее Служба госбезопасности заявила о попытке насильственного захвата власти в Грузии.