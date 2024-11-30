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Премьер Грузии пообещал не допустить повторения «майдана»

Премьер Кобахидзе пообещал не допустить повторения «майдана» в Грузии

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IMAGO/Kyrylo Chubotin/Global Look Press

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал не допустить повторения событий украинского «Майдана» в своей стране. Его слова приводит ТАСС.

По словам Кобахидзе, сейчас радикалы в Грузии пытаются искусственно раздуть беспорядки в стране по украинскому сценарию.

«Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами и, что самое главное, с опытным и мудрым народом, чью твердость никто не пошатнет», — заявил Кобахидзе.

29 ноября МВД Грузии сообщало, что митингующие в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты. МИД Украины поддержал митинги оппозиции в Грузии и осудил их разгон.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что «глобалистские марионетки пытаются раздуть костер майдана в Грузии», используя украинские ресурсы. Дубинский напомнил, что в поддержку протестов выступили гражданин Украины Михаил Саакашвили и экс-премьер Британии Борис Джонсон, который продвигает интересы команды Владимира Зеленского.

Нардеп не исключил, что власти Украины воспринимают протесты в Грузии как репетицию перед возможным поражением Владимира Зеленского на потенциальных президентских выборах.

Ранее в Раде назвали хамством реакцию МИД Украины на разгон протестов в Грузии.

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