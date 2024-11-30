Стало известно, когда может открыться КПП «Рафах» на границе Египта

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», который находится на границе сектора Газа и Египта, может открыться уже в декабре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, на этой неделе египетские чиновники посетили Израиль с целью провести обсуждения условий соглашения.

В случае, если Каир и еврейское государство достигнут договоренности, контрольно-пропускной пункт сможет возобновить свою работу уже в начале декабря.

WSJ отмечает, что это позволит увеличить поставки гуманитарной помощи в Газу, а также продвинет вперед работу над заключением более масштабной сделки по прекращению огня.

Газета среди прочего утверждает, что как Египет, так и ХАМАС дали понять, что не будут настаивать на том, чтобы израильские военные немедленно покинули палестинскую часть КПП.

30 ноября портал Axios со ссылкой на сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения заложников до своего вступления в должность 20 января.

13 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился военных целей в борьбе с ХАМАС, пришло время завершить конфликт. По его словам, израильская армия «полностью уничтожила» военный потенциал движения и его лидеров, ответственных за разработку октябрьского нападения.

Ранее в ХАМАС заявили, что Израиль использует в Газе запрещенное оружие.