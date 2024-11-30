Стало известно о планах Трампа по соглашению о прекращении огня в Газе

Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения заложников до своего вступления в должность 20 января. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Трамп хочет добиться прекращения огня и соглашения об освобождении заложников в секторе Газа до своего вступления в должность 20 января», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Axios, заключение соглашения по урегулированию в секторе Газа является одним из главных приоритетов президента США Джо Байдена, однако отсутствие какого-либо явного прогресса за последние недели позволяет предположить, что эта задача может оказаться на повестке дня Трампа.

До этого сообщалось, что делегация палестинского радикального движения ХАМАС отправится в Каир для переговоров с египетскими представителями о возможном прекращении огня в секторе Газа.

На этой неделе Израиль и ливанская организация «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Ранее был назван единственный повод для сплочения Трампа и Байдена.