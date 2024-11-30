Протестующие разбили окна на фасаде парламента Грузии

Митингующие у здания парламента в центре Тбилиси разбили около десяти окон на фасаде здания, сообщает МВД Грузии в заявлении на своем сайте.

Ведомство отмечает насильственный характер действий протестующих: кроме стекол, они при помощи камней и других предметов повредили железные ограждения здания законодательного органа.

В МВД добавили, что участники акции обзавелись пиротехникой и тяжелыми предметами, которые, вероятно, опять применят против правоохранителей. В ведомстве призвали митингующих протестовать мирно, в установленных законом рамках.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в Грузии задержали восьмерых россиян.