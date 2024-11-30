Житель Белгородской области получил ранение в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, в результате чего был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавший мужчина получил минно-взрывную травму и был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь. Лечение пациента продолжится в клинической больнице города Белгорода.

«В результате попадания снаряда в одном из строений на территории производственного предприятия произошло возгорание», — написал Гладков.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили пожар.

Также в результате обстрела со стороны ВСУ был посечен осколками легковой автомобиль, добавил губернатор.

29 ноября глава Шебекино Владимир Жданов заявил, что в городе не будут устанавливать новогодние елки из-за угрозы обстрелов. Чиновник отметил, что «елка — это всегда массовое мероприятие», а значит, их установка небезопасна для людей из-за регулярных атак со стороны ВСУ.

25 ноября Гладков предложил закрыть въезд для гражданских автомобилей в обстреливаемые районы Шебекино. По его словам, власти будут искать решение, чтобы закрывать движение на опасных участках.

Ранее ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино.