В Белгородской области предложили закрыть въезд машин в обстреливаемые районы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил закрыть въезд для гражданских автомобилей в обстреливаемые районы Шебекино в связи с большой вероятностью атаки. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«У нас в Шебекино есть отдельные сектора, которые точно подвергаются большой опасности с точки зрения обстрелов, нахождение транспорта на этих участках практически 100% приводит к тому, что автомобиль повреждается», — заявил он.

По словам губернатора, власти будут искать решение, чтобы закрывать движение на опасных участках. Гладков предложил оставлять машины на крытых стоянках или на территориях области, которые не подвергаются обстрелам. Он добавил, что с момента начала СВО на ремонт поврежденного транспорта было потрачено порядка 3 млрд рублей.

До этого Гладков призывал местных жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.