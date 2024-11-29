В Шебекино не будут устанавливать новогодние елки из-за угрозы обстрелов

В Шебекино Белгородской области не будут устанавливать новогодние елки из-за угрозы обстрелов. Об этом сообщил глава города Владимир Жданов в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос местного жителя об установке новогодних елок, чиновник заявил, что «елка — это всегда массовое мероприятие», а значит, их установка небезопасна для людей из-за регулярных обстрелов.

«Город будем украшать, создавать новогоднее настроение. Что касается установки елок в тех местах, где мы привыкли, — мы, скорее всего, в этом году это делать не будем. Причины понятны. В какую часть города не прилетает? К сожалению, везде», — пояснил Жданов.

25 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил закрыть въезд для гражданских автомобилей в обстреливаемые районы Шебекино. По его словам, власти будут искать решение, чтобы закрывать движение на опасных участках.

Ранее ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино.