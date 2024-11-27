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ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино

Губернатор Гладков: беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Беспилотники ВСУ повторно атаковали город Шебекино Белгородской области, поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«FPV-дроном атакован многоквартирный дом — выбито остекление и повреждены балконы. Еще один беспилотник сдетонировал вследствие удара о дорожное покрытие, в результате чего повреждены кабина, рама и колеса грузового автомобиля», — написал Гладков.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Город Шебекино регулярно подвергается обстрелам со стороны украинской армии. 25 ноября Гладков предложил закрыть въезд для гражданских автомобилей в обстреливаемые районы Шебекино. По его словам, власти будут искать решение, чтобы закрывать движение на опасных участках.

15 ноября один из многоквартирных жилых домов в Шебекино подвергся атаке сразу двух украинских БПЛА. У здания оказалось повреждено остекление, при этом никаких данных о пострадавших не поступало.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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