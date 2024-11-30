Путин одобрил законы о частной охранной деятельности

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил два закона, касающихся частной охранной деятельности и работы детективов. Эти документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первый закон устанавливает правовые основы для частной охранной деятельности, включая определение участников и их полномочий, а также гарантии правовых и социальных условий для сотрудников частных охранных служб. В нем также указаны требования к таким организациям: учредителями не могут быть лица, занимающие государственные посты. Кроме того, закон уточняет условия, при которых может применяться физическая сила, специальные средства и огнестрельное оружие.

Второй закон вводит понятие «частный детектив». Согласно этому документу, частным детективом может стать индивидуальный предприниматель, обладающий средним или высшим образованием, либо имеющий стаж работы в правоохранительных органах не менее трех лет. Также к этой категории относятся люди, прошедшие специальные курсы и имеющие соответствующую лицензию. В законе особо отмечено, что учредителями организаций, занимающихся подготовкой частных детективов, не могут быть иностранные агенты.

Сегодня Путин также утвердил закон, который вводит штрафы за утечки персональных данных клиентов организаций.

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