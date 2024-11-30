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Служба госбезопасности Грузии заявила о попытке захвата власти в стране

Служба госбезопасности сообщила о попытке насильственного захвата власти в Грузии

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Sputnik/РИА «Новости»

Служба госбезопасности Грузии сообщила о попытке насильственного захвата власти в стране. Ее заявление по поводу текущих событий в стране опубликовал журнал Tabula.

Согласно тексту документа, спецслужбы проводят расследование по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя в Грузии». В ведомстве считают, что в ходе происходящих акций лидеры конкретных политических партий и руководители неправительственных организаций пытаются организовать провокации. Служба госбезопасности призвала демонстрантов не вестись на них, а также напомнила о наказании в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет по указанной статье.

С 28 ноября в грузинской столице продолжаются протесты, вызванные решением властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. При этом полиция разгоняла митингующих у здания парламента с применением водометов и слезоточивого газа. Пострадали участники акции, журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Газета.Ru» показала, что происходит в Тбилиси после отказа от Евросоюза.

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