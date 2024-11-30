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В Грузии задержали восьмерых россиян

Имеди: в Тбилиси задержали восемь россиян за нападения на силовиков на митинге

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Irakli Gedenidze/Reuters

Группу россиян задержали за нападения на сотрудников полиции на акции оппозиционеров в Тбилиси. Об этом сообщила грузинская телекомпания «Имеди».

«В ходе акций протеста были арестованы десять граждан зарубежных стран», — говорится в сообщении.

Тележурналисты уточнили, что среди них восемь граждан России, а также по одному гражданину Белоруссии и США.

До этого замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщил, что за два дня протестов в республике пострадали 42 силовика. По его словам, действия митингующих не раз выходили за рамки закона и становились насильственными.

С 28 ноября в грузинской столице продолжаются протесты, вызванные решением властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. При этом полиция разгоняла митингующих у здания парламента с применением водометов и слезоточивого газа. Пострадали участники акции, журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Газета.Ru» показала, что происходит в Тбилиси.

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