В Грузии задержали восьмерых россиян

Группу россиян задержали за нападения на сотрудников полиции на акции оппозиционеров в Тбилиси. Об этом сообщила грузинская телекомпания «Имеди».

«В ходе акций протеста были арестованы десять граждан зарубежных стран», — говорится в сообщении.

Тележурналисты уточнили, что среди них восемь граждан России, а также по одному гражданину Белоруссии и США.

До этого замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщил, что за два дня протестов в республике пострадали 42 силовика. По его словам, действия митингующих не раз выходили за рамки закона и становились насильственными.

С 28 ноября в грузинской столице продолжаются протесты, вызванные решением властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. При этом полиция разгоняла митингующих у здания парламента с применением водометов и слезоточивого газа. Пострадали участники акции, журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Газета.Ru» показала, что происходит в Тбилиси.