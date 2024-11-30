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Маткапитал на первого ребенка вырастет в следующем году

Путин подписал закон об увеличении маткапитала до 676 тыс. рублей с 2025 года

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении со следующего года маткапитала на первого ребенка до 676 тыс. руб. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе речь идет об утверждении бюджета фонда пенсионного и соцстрахования на ближайшие три года. Указ предполагает, что материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3% и достигнет 676 тыс. 398 руб. Сейчас он составляет 630,4 тыс. руб.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В документе также отмечается, что в 2026 году маткапитал вырастет еще на 4,5% — до 706,8 тыс. рублей, а через два года его увеличение достигнет 4% и в денежном выражении составит 735,1 тыс. руб.

При этом уточняется, что в случае уже полученного за первого ребенка маткапитала, доплата за второго в 2025 году будет равна 217 тыс. руб. Маткапитал проиндексируют с 1 февраля.

На этой неделе в правительство России был направлен законопроект, предполагающий проводить индексацию материнского капитала ежеквартально. В пояснительной записке указано, что в настоящее время размер материнского капитала пересматривается один раз в год, что не соответствует темпу роста потребительских цен на товары и услуги.

Ранее священник из Екатеринбурга призвал отменить маткапитал.

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