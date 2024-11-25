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В Госдуме предложили ежеквартально пересматривать маткапитал

Законопроект о ежеквартальной индексации маткапитала направили на отзыв в кабмин

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Shutterstock

В правительство России направлен законопроект, которым предлагается ежеквартально проводить индексацию материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предложение партии «Новые люди».

В пояснительной записке указано, что в настоящее время размер материнского капитала пересматривается один раз в год, что не соответствует темпу роста потребительских цен на товары и услуги.

«Зафиксированная сумма материнского капитала не учитывает рост цен на жилье и образовательные услуги для детей в течение года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого снижается реальная покупательная способность материнского капитала. Законопроектом предлагается ввести механизм ежеквартальной индексации размера материнского капитала, что позволяет учитывать рост цен.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее сообщил, что остатки материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей получили уже 123 тысячи российских семей. Недавно депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в России будет увеличиваться маткапитал и через три года он достигнет миллиона рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести прогрессивный маткапитал.

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