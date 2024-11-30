В России социальные пенсии проиндексируют на 14,75%

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы, согласно которому социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года вырастут на 14,75% до 15 456 рублей.

Сейчас сумма этой выплаты составляет 13 475 рублей. В дальнейшем индексация социальных пенсий составит 4,5% в 2026 году и 4% в 2027 году.

С 1 января страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы на 7,3%. Получается, что средний размер страховой пенсии по старости составит 22 376 рублей к концу 2024 года и достигнет 24 059 рублей к концу 2025 года.

Социальная пенсия выплачивается за счет федерального бюджета и предназначена для инвалидов, нетрудоспособных граждан, а также для тех, кто по той или иной причине не приобрел право на страховую пенсию.

До этого экономист Игорь Балынин заявил, что повышение социальных пенсий в 2025 году на 14,75% вдвое превысит прогнозируемый уровень инфляции, поэтому такую индексацию можно назвать справедливой. Он призвал иметь в виду, что при недостижении социальной пенсией прожиточного минимума пенсионера в регионе, будет назначена социальная доплата к пенсии. Поэтому с учетом доплаты у пенсионера будет в распоряжении сумма не менее прожиточного минимума, уточнил Балынин.

Ранее юрист назвал категории граждан, которым повысят пенсии в декабре.