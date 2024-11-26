Юрист назвал категории граждан, которым повысят пенсии в декабре

Индексация пенсионных выплат на 2024 год уже завершена, однако в декабре ожидаются дополнительные повышения. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал декан юридического факультета НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Повышение фиксированной части пенсии коснется граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. В этом случае размер выплаты увеличится на 100% — с 8 134,88 рубля до 16 269,76 рубля. Аналогично лица с первой группой инвалидности также получат двойное повышение. Однако если такой инвалид достигнет 80-летнего возраста, он сможет получить прибавку только один раз.

Социальный фонд делает начисление автоматически, поэтому пенсии не требуют подачи каких-либо заявлений или дополнительных документов.

Если дни получения пенсии совпадут с праздничными, пенсионерам будет выплачена двойная сумма: за декабрь 2024 года и январь 2025 года. При этом январская выплата уже включит индексацию на следующий год, заключил профессор Виноградов.

На днях в России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год, он будет составлять 22,5 года (270 месяцев).

Ранее в РФ предложили вдвое увеличить пенсии работающим пенсионерам.