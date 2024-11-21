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Экономист назвал справедливым повышение соцпенсий до 15 456 рублей

Экономист Балынин: повышение социальных пенсий в 2025 году на 15% справедливо

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Повышение социальных пенсий в 2025 году (на 14,75%) вдвое превысит прогнозируемый уровень инфляции. Поэтому такую индексацию можно назвать справедливой, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист уточнил, что с учетом повышения социальная пенсия в 2025 году достигнет 15 456 рублей.

«Социальная пенсия назначается в том случае, если не было сформировано право для получения страховой пенсии. Размер социальной пенсии дифференцирован в зависимости от оснований назначения. Так, если речь идет о гражданах, достигших возраста 70 лет (мужчины) и 65 лет (женщины), размер соцпенсии составляет 7 689,83 рубля. Важно подчеркнуть, что у этих граждан не были сформированы пенсионные права для назначения страховой пенсии по старости (в 2024 году — 28,2 пенсионного балла) либо недостаточно страхового стажа (в 2024 году — 15 лет)», — отметил экономист.

Он призвал иметь в виду, что при недостижении социальной пенсией прожиточного минимума пенсионера в регионе, будет назначена социальная доплата к пенсии. Поэтому с учетом доплаты у пенсионера будет в распоряжении сумма не менее прожиточного минимума, уточнил Балынин.

В Союзе пенсионеров раскритиковали действующую индексацию пенсий. Повышение пенсий россиян — это не про улучшение благосостояния пенсионеров, а лишь попытки догнать инфляцию, сказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров области Анатолий Никитин.

Ранее в Союзе пенсионеров заявили, что пенсия в 62,5 тыс. руб. для Москвы была бы справедливой.

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