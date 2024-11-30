Финские правозащитники призвали правительство открыть границу с РФ

Финские правозащитные организации провели в центре Хельсинки акцию в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщил общественный вещатель yle.

«Правозащитники призывают правительство открыть границу», — говорится в публикации.

По мнению организаторов акции, из-за закрытия границы с Россией и принятии закона о выдворении ищущие убежище беженцы оказались в сложной ситуации. В материале добавили, что это «криминализируют» беженцев и усиливает структурный расизм.

Накануне русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии анонсировало митинги за открытие границы с Россией.

До этого представители погранслужб двух стран обсудили ситуацию на границе в начале осени. Финская сторона на встрече допустила, что ее открытие может состояться после февраля 2025 года. Мотивацией к обсуждению стала экономическая ситуация и недовольство граждан оттоком туристов из страны.

Ранее Еврокомиссия выделила Финляндии €16 млн для борьбы с мигрантами из России.