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На Украине в городе с Ровенской АЭС возникла аварийная ситуация

Мэр украинского Вараша Мензул сообщил об аварии в энергосистеме

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IrynaL/Shutterstock/FOTODOM

В городе Вараш на западе Украины произошла авария в энергосистеме. Об этом написал его мэр Александр Мензул.

«Возможны внеплановые отключения электроснабжения», — предупредил градоначальник.

Как написала «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики, жители города действительно жалуются на отключение света. По их мнению, мог отключиться один из блоков местной атомной станции.

В Вараше находится одна из трех украинских АЭС (атомных электростанций) — Ровенская. Остальные расположены в Николаевской и Хмельницкой областях.

Три дня назад город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии. Без света также остались населенные пункты Каменки-Днепровская и Водяное. 30 ноября автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения. Собственные нужды АЭС покрываются от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано. Все блоки АЭС остановили.

Ранее жители Одессы устроили акцию протеста из-за отсутствия света.

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