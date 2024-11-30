В Татарстане откололась льдина с шестью рыбаками-«нелегалами»

В Татарстане на реке Кама у села Сорочьи Горы откололась льдина с шестью рыбаками. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что для спасения рыбаков направили судно на воздушной подушке «Хивус-6» с восемью сотрудниками МЧС и тремя единицами техники. Помощь медиков находившимся на льдине не понадобилась.

Согласно публикации, рыбакам выписали административные протоколы за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах: в Татарстане запрещено выходить на лед, если его толщина составляет меньше семи сантиметров. Нарушителям грозит штраф в размере 1,5–2 тыс. руб.

На прошлой неделе в Улан-Удэ двое рыбаков, унесенных на льдине на середину реки, отказались от помощи спасателей. Инцидент произошел на реке Уда вблизи торгового центра «Пионер», очевидцы заметили, как от берега откололась льдина, на которой находились двое мужчин. Горожане обратились в экстренные службы, на место выехали спасатели. Однако рыбаки отказались от эвакуации на берег, сообщив, что им удалось добраться до острова на середине реки.

Ранее мужчину нашли в океане в 48 км от берега на плывущем холодильнике после урагана «Милтон».