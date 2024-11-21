Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Льдину с рыбаками оторвало от берега реки в Бурятии

В Бурятии льдину с двумя рыбаками оторвало от берега

В Улан-Удэ двое рыбаков, унесенных на льдине на середину реки, отказались от помощи спасателей. Об этом сообщает городской муниципальный центр управления в Telegram-канале.

Инцидент произошел на реке Уда вблизи торгового центра «Пионер», очевидцы заметили, как от берега откололась льдина, на которой находились двое мужчин. Горожане обратились в экстренные службы, на место выехали спасатели.

Однако рыбаки отказались от эвакуации на берег, сообщив, что им удалось добраться до острова на середине реки. В медицинской помощи мужчины не нуждаются.

До этого сообщалось, что в Челябинской области два десятка рыбаков оказались отрезаны от суши, мужчины рыбачили на озере Куракли-Маян. Сотрудники регионального МЧС на лодках спасли 17 человек, еще шестерых рыбаков позднее нашли на незаметных с берега камышовых участках.

Ранее в Башкирии четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине по озеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами