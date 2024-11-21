Льдину с рыбаками оторвало от берега реки в Бурятии

В Улан-Удэ двое рыбаков, унесенных на льдине на середину реки, отказались от помощи спасателей. Об этом сообщает городской муниципальный центр управления в Telegram-канале.

Инцидент произошел на реке Уда вблизи торгового центра «Пионер», очевидцы заметили, как от берега откололась льдина, на которой находились двое мужчин. Горожане обратились в экстренные службы, на место выехали спасатели.

Однако рыбаки отказались от эвакуации на берег, сообщив, что им удалось добраться до острова на середине реки. В медицинской помощи мужчины не нуждаются.

До этого сообщалось, что в Челябинской области два десятка рыбаков оказались отрезаны от суши, мужчины рыбачили на озере Куракли-Маян. Сотрудники регионального МЧС на лодках спасли 17 человек, еще шестерых рыбаков позднее нашли на незаметных с берега камышовых участках.

Ранее в Башкирии четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине по озеру.