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Мужчину нашли в океане в 48 км от берега на плывущем холодильнике после урагана «Милтон»

The Guardian: в США спасли мужчину, дрейфовавшего в океане после «Милтона»

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Wilfredo Lee/AP

В Мексиканском заливе, в 48 км от берега, экипаж вертолета береговой охраны США спас мужчину, который цеплялся за холодильник после урагана «Милтон». Об этом сообщает The Guardian.

Изначально мужчина находился на борту рыболовного судна, которое сломалось за несколько часов до того, как ураган обрушился на сушу, проинформировала пресс-секретарь береговой охраны Николь Гролл.

Связи с ним оборвалась, но в четверг поисковики нашли мужчину, цепляющимся за открытый холодильник.

«Этот человек выжил в кошмарном сценарии даже для самого опытного моряка», — сказала представитель береговой охраны Дана Грейди.

До этого сообщалось, что патрульный самолет Persuader мексиканского ВМФ обнаружил более чем в 100 км от побережья мексиканского штата Юкатан рыбака, дрейфующего на перевернутой лодке после прохождения там урагана «Милтон». Сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен сейчас направляются к моряку.

На этой неделе на Флориду обрушился ураган «Милтон», его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. Местные власти сообщили о нескольких пострадавших.

Ранее в США мужчина пристегнул свой дом ремнями, чтобы его не снесло ураганом «Милтон».

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