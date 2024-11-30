Горняков шахты «Инская» уведомили о скором сокращении

Уволенным работникам шахты «Инская», расположенной в Кемеровской области, будет выплачена заработная плата из средств благотворительного фонда. Как сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности Кузбасса, уведомление о предстоящем сокращении получил 421 сотрудник предприятия.

«Работникам будет предоставлена поддержка из средств благотворительного фонда. По состоянию на 28 ноября 2024 года, 421 сотрудник шахты «Инская» был уведомлен о предстоящем сокращении, при этом 18 человек уволились досрочно», — отметили в министерстве.

Губернатор Илья Середюк ранее сообщил, что для социальной поддержки областной штаб решил выплатить увольняемым работникам зарплату за три месяца. Кроме того, для них будет предоставлена отсрочка по платежам за детские сады в Беловском округе и за коммунальные услуги.

21 октября сотрудники шахты «Инская» объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. Долг составлял 46 млн рублей 382 сотрудникам. Руководство шахты заверило, что выплатит зарплаты до 28 октября.

8 ноября в Следственном комитете РФ сообщили о задержании гендиректора шахты «Инская» Дениса Немыкина. По версии следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года подозреваемый не выплачивал зарплату 382 работникам предприятия. В итоге задолженность перевалила за сумму свыше 65 млн рублей.

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