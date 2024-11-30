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Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии

ГПК Белоруссии: польские силовики выбросили избитого беженца со сломанной рукой

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что польские силовики выбросили на белорусскую территорию избитого мигранта. Фото беженца со сломанной рукой опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«29 ноября, пограничный наряд в Свислочском районе вблизи белорусско-польской границы обнаружил беженца — гражданина Египта», — говорится в сообщении.

По данным ГПК, мужчина был сильно истощен, он жаловался на боль в руке. Пограничники вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в Свислочскую центральную районную больницу.

В субботу, 30 ноября, стало известно, что Польша расширит фортификационную программу «Восточный щит» до границы с Украиной. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, польские власти хотят, чтобы на всем протяжении восточной границы «поляки чувствовали себя в безопасности».

В конце ноября Польша завершила установку первого участка линии укреплений на границе с Россией.

Ранее пленный рассказал, что ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией.

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