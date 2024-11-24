Пленный рассказал, что ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный Александр Залесский.

В 2023 году Залесский находился на блокпостах в Черниговской области недалеко от белорусской границы. 29 августа он попал в плен в селе Галициновка Донецкой народной республики (ДНР).

«Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», — рассказал он.

По его словам, заминированы мосты на маленьких речках, при этом у ВСУ есть средства для их подрыва в любой момент.

Недавно председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВСУ создали на Ореховском направлении в Запорожской области заграждение из минных полей в 3-4 уровня, чтобы российские военные не продвигались на запад и на север.

До этого спецслужбы ДНР нашли несколько заминированных схронов ВСУ под Селидовым. В тайниках были ручные и станковые гранатометы, в том числе образца НАТО, и боеприпасы к ним, патроны к западному стрелковому оружию, крупнокалиберные пулеметы, противопехотные и минометные мины, ручные гранаты и стрелковое оружие. Всего, по данным УФСБ, нашли почти 800 единиц боеприпасов, а также около 16 тыс. патронов.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о психических расстройствах украинских инструкторов.