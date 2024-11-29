Польша завершила возведение первого участка линии укреплений на границе с Россией

Польша завершила установку первого участка линии укреплений на границе с Россией. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра республики.

«30 ноября в 9.00 (11:00 мск) премьер-министр Дональд Туск посетит первый построенный участок «Восточный щит», — говорится в сообщении.

Судя по указанным координатам, данный участок находится у села Домбрувка на границе с Калининградской областью в районе Заозерного.

10 июня Совет министров Польши утвердил программу Tarcza Wschod («Восточный щит»). Проект подразумевает создание сети укреплений, заграждений, бункеров и систем наблюдения на границе с Россией и Белоруссией. Общая стоимость реализации «Восточного щита» оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд по текущему курсу), а завершение строительных работ планируется на 2028 год.

Ранее в Польше обеспокоились последствиями строительства «Восточного щита».