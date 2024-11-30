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В алтайском социальном центре за полторы недели умерли пять человек

В социальном центре «Дом помощи» в Алтайском крае в ноябре умерли пять человек

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СК РФ

В социальном центре «Дом помощи» в Алтайском крае пять постояльцев умерли в период с 18 по 28 ноября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения директору центра Алику Гельфенбайну судья сообщила, что предварительной причиной их смерти явилось отравление.

28 ноября сообщалось, что 18 постояльцев социального центра в Алтайском крае госпитализировали с признаками пищевого отравления, на следующий день число пострадавших увеличилось до 21 человека. По данному факту следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что постояльцы, вероятно, умерли из-за инфекции, но какого рода — непонятно.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.

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